adidas Aktie News: adidas am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 199,10 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 199,10 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 199,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 202,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 139.734 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 175,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,00 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 256,50 EUR.

Am 29.04.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

