adidas Aktie News: adidas gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 205,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 205,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 205,80 EUR. Mit einem Wert von 204,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 121.650 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,43 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 175,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,00 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 256,50 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,95 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,15 Mrd. EUR – ein Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von adidas rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

