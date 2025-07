adidas Aktie News: adidas am Vormittag stabil

Kursverlauf

Die Aktie von adidas zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die adidas-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 202,80 EUR.

Bei der adidas-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 202,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 203,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 201,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 202,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.264 adidas-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,30 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 13,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,00 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 256,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 29.04.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 EUR, nach 0,95 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die adidas-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von adidas.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,67 EUR je adidas-Aktie belaufen.

