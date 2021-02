Wochenstart an der Börse: Diese Fakten könnten für Bewegung sorgen

Der deutsche Aktienmarkt dürfte stärker in die neue Woche starten.

Rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,7 Prozent höher bei 14.153 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Zum Wochenauftakt ruht der Handel aufgrund des chinesischen Neujahrsfests weiterhin an mehreren asiatischen Märkten. In Japan ist der Handel jedoch geöffnet und verläuft freundlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (07:15 Uhr) einen Gewinn von 1,91 Prozent auf 30.084,15 Punkte. Damit hat der japanische Leitindex erstmals seit 1990 wieder die 30.000er Marke überwunden.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel noch bis einschließlich 17. Februar. Zuletzt kletterte der Shanghai Composite am Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3.655,09 Zähler. Nachdem am Donnerstag in Hongkong ein verkürzter Handel stattfand - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30.182,44 Zählern - ruhte hier am Freitag und Montag ebenfalls feiertagsbedingt der Handel.

3. LANXESS kauft US-Hersteller von Stoffen für antimikrobielle Mittel

Der Chemiekonzern LANXESS will sein Consumer Protection-Geschäft rund um Desinfektions- und Konservierungsmittel mit einer Übernahme in den USA ausbauen.

4. Commerzbank zahlt Beschäftigten Boni in zweistelliger Millionenhöhe

Die Commerzbank will ihren Beschäftigten für das vergangene Jahr trotz eines Milliardenverlustes einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an Boni zahlen.

5. Vivendi will Universal Music bis Ende 2021 an die Börse bringen

Der französische Medienkonzern Vivendi steckt den Rahmen für den geplanten Börsengang seiner Musiktochter Universal Music (UMG) ab.

6. Daimler ruft in den USA knapp 1,3 Millionen Mercedes-Fahrzeuge zurück

Daimler ruft in den USA knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge von Mercedes-Benz wegen eines möglichen Problems mit dem automatischen Notrufsystem zurück.

7. TUI hofft auf Geschäftserholung: Urlauber nutzen überwiegend Flextarife für Sommerurlaub

Der weltgrößte Touristikkonzern TUI stellt sich auf eine rasche Erholung des in der Corona-Krise eingebrochenen Reisegeschäfts ein. "Der Wunsch, spätestens im Sommer zu reisen, ist groß.

8. US-Autozulieferer BorgWarner will Akasol für 730 Millonen Euro schlucken

Der hessische Batteriehersteller AKASOL wird amerikanisch.

9. Ölpreise freundlich

Die Ölpreise ziehen zum Wochenstart kräftig an.

10. Euro legrt zu

Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen.

