Der deutsche Leitindex tendierte am letzten Handelstag seitwärts.

Der DAX ging tiefer in den Handel und verblieb zunächst auch in der Verlustzone. Im Verlauf näherte er sich seinem Vortagesschlusskurs und beendete die Sitzung mit plus 0,06 Prozent bei 14.049,89 Punkten. Der TecDAX startete quasi unverändert, schaffte später am Tag jedoch den Sprung ins Plus und verabschiedete sich schließlich 0,23 Prozent höher bei 3.545,37 Zählern ins Wochenende.

Nach dem neuen DAX-Rekordhoch zum Wochenstart hatte der deutsche Leitindex an Schwung verloren. Anleger agierten aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der konjunkturellen Folgen der Corona-Pandemie sowie der Sorgen vor einer anziehenden Inflation vorsichtiger. Vor dem Wochenende habe damit der Risikoappetit der Anleger abgenommen, schrieb Pierre Veyret, technischer Analyst beim Broker ActivTrades.

