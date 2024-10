1&1 Aktie News: 1&1 verbilligt sich am Mittwochnachmittag

1&1 im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 13,48 EUR abwärts.

Um 15:48 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 13,48 EUR ab. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,48 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,68 EUR. Bisher wurden heute 63.245 1&1-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 31,85 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,83 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 972,06 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

