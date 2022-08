1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag in Grün

Die 1&1-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 16,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,55 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.993 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 27,86 EUR erreichte der Titel am 26.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,36 EUR. Dieser Wert wurde am 27.07.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 1,59 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 27,24 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.05.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 975,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 973,72 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte 1&1 am 04.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 16.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

