1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 14,48 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 14,48 EUR abwärts. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,44 EUR ab. Bei 14,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 446 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 26,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 11,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 17,27 Prozent wieder erreichen.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,04 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 08.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 991,54 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,00 Prozent gesteigert.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

