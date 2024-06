1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 17,80 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 17,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 17,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 17,66 EUR. Zuletzt wechselten 1.316 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 11,12 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,57 EUR.

Am 08.05.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,02 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte 1&1 die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

