1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit roter Tendenz

Die 1&1-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 16,00 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 15,92 EUR. Bei 15,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.589 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 15,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 3,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,61 EUR je 1&1-Aktie an.

Am 12.05.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 975,90 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 957,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 14.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

