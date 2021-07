1&1-Aktie aktuell: 1&1 im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 25,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 25,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.525 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 27,12 EUR markierte der Titel am 25.05.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,11 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2020 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,95 EUR je 1&1-Aktie aus. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die 1&1 Drillisch AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG und hat als einziger virtueller Netzbetreiber in Deutschland über einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zum Telefónica-Netz. 1&1 Drillisch bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk an. Neben reinen Mobilfunk- und Breitband-Produkten erhalten Kunden zudem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz, ergänzt um Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTV TV. Mit den beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften 1&1 Telecommunication SE und Drillisch Online GmbH richtet sich das Unternehmen spezifisch an verschiedene Zielgruppen: Während 1&1 das Premiumsegment abdeckt, sprechen die etablierten Online-Marken des Konzerns unter dem Dach der Drillisch Online GmbH wie smartmobil.de, yourfone, winSIM, DeutschlandSIM oder simplytel eine preisbewusste Zielgruppe an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 Drillisch