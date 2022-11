1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 14,23 EUR. Kurzfristig markierte die 1&1-Aktie bei 14,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,19 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.974 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,33 EUR fiel das Papier am 24.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,21 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 04.08.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 976,10 EUR im Vergleich zu 957,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von 1&1.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2022 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

