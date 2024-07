1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 09:03 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 15,92 EUR zu. Bei 15,98 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,25 Prozent hinzugewinnen. Am 12.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 67,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,39 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,02 Mrd. EUR gegenüber 1,02 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,79 EUR im Jahr 2024 aus.

