1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:01 Uhr 0,1 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 18,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 19,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,00 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,934 EUR je 1&1-Aktie.

