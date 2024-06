1&1 Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von 1&1

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 17,30 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 17,30 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 17,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,38 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 10.062 Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Abschläge von 45,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 08.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

