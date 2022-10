1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Einbußen

Die 1&1-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 13,06 EUR abwärts. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 12,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,21 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66.750 1&1-Aktien umgesetzt.

Bei 27,46 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 52,44 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2022 auf bis zu 12,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,99 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 04.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 976,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 957,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie erobert nach Anhebung der Gewinnprognose grünes Terrain

1&1-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

1&1-Aktie schwach: Ausbau des Mobilfunknetzes stockt - United Internet will Ionos 2023 an die Börse bringen

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG