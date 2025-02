1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Mittwochvormittag fester

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 12,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 12,60 EUR. Bei 12,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 277 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2024 markierte das Papier bei 18,54 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 47,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 13,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,17 EUR.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 27.03.2025 gerechnet.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,62 EUR je Aktie.

