1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,66 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 13,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 13,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.186 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 30,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 11,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,04 EUR für die 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 991,54 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 972,06 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

