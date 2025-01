1&1 Aktie News: 1&1 wird am Vormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 11,64 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 09:01 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 11,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 11,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.043 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2024 (11,14 EUR). Mit Abgaben von 4,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,11 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 12.11.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

