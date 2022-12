1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit Verlusten

Das Papier von 1&1 befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 12,47 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,44 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.013 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 24,64 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 49,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2022 bei 12,33 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 1,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,99 EUR an.

Am 04.08.2022 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,49 Prozent auf 976,10 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 21.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie im November 2022

Telefonica Deutschland-Aktie stabil: Störung im Mobilfunknetz von O2 komplett behoben

United Internet-Aktie verliert: United Internet peilt starkes Wachstum bei Ionos an

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG