1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag verlustreich

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 13,70 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 13,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 13,68 EUR. Bei 13,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.995 1&1-Aktien.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 44,38 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,98 EUR am 05.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 12,55 Prozent Luft nach unten.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 20,83 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 991,54 Mio. EUR – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,69 EUR im Jahr 2024 aus.

