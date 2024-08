1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 13,10 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 13,10 EUR zu. Bei 13,14 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,06 EUR. Zuletzt wechselten 7.679 1&1-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei 11,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 9,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,04 EUR an.

Am 08.08.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 991,54 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972,06 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

