1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 13,06 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,06 EUR. Bei 13,06 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,06 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Bei 11,98 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,27 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,04 EUR.

1&1 ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 991,54 Mio. EUR im Vergleich zu 972,06 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 vorlegen. 1&1 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2024 aus.

