1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 13,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 13,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 13,82 EUR. Bei 13,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 18.731 1&1-Aktien gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 30,23 Prozent niedriger. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,98 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,83 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 991,54 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je 1&1-Aktie.

