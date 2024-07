1&1 Aktie News: 1&1 stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Kurs der 1&1

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,74 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 15,74 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,82 EUR aus. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 15,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 472 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 27.07.2023 auf bis zu 9,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,10 Prozent.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,39 EUR an.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,33 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt im Minus