1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Minusbereich

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 13,26 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,15 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,59 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.759 Stück gehandelt.

Bei 27,16 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 51,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2022 Kursverluste bis auf 12,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 23,88 EUR.

1&1 ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 976,10 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,30 EUR in den Büchern standen.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.03.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,02 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

