1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 16,88 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 16,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,28 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.593 Stück gehandelt.

Am 26.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 39,41 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,94 EUR am 04.08.2022. Abschläge von 5,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,61 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 975,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 957,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 14.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2022 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

