1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 13,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,9 Prozent auf 13,46 EUR. Bei 13,68 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.651 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 31,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 11,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 11,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,04 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,49 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2024 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne