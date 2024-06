1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Nachmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 15,96 EUR.

Um 15:46 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 15,96 EUR ab. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,96 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 16,10 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.640 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 19,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Mit einem Zuwachs von 23,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 69,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,39 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,53 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

