1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag gesucht

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 11,28 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 11,28 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 11,28 EUR. Mit einem Wert von 11,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.263 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 19,68 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 74,47 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,60 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,17 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,60 Prozent auf 1,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer