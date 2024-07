1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 15,36 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 15,36 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 15,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,36 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.105 Stück gehandelt.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 22,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 35,55 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1,02 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



