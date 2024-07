1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 15,42 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 15,42 EUR. Bei 15,56 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 581 1&1-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 28,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,39 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 08.05.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,79 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

