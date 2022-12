1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,6 Prozent auf 11,49 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,43 EUR aus. Bei 11,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 4.227 1&1-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,37 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,59 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 22,99 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 976,10 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 21.03.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

