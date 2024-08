1&1 Aktie News: 1&1 schiebt sich am Freitagvormittag vor

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 14,38 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 14,38 EUR zu. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,40 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,32 EUR. Bisher wurden heute 3.164 1&1-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 37,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (11,98 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,69 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,04 EUR.

1&1 veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus