Linde baut und betreibt PEM-Anlage für grünen Wasserstoff in Leuna

Der neue 24-Megawatt-Elektrolyseur soll grünen Wasserstoff produzieren, mit dem die Industriekunden von Linde über das bestehende Pipelinenetz des Unternehmens versorgt werden, teilte Linde am Mittwochmittag mit. Darüber hinaus will Linde verflüssigten grünen Wasserstoff an Tankstellen und andere Industriekunden in der Region vertreiben. Die Anlage werde das Joint-Venture ITM Linde errichten. Die Aufnahme der Produktion werde für die zweite Jahreshälfte 2022 angepeilt.

"Sauberer Wasserstoff ist ein Eckpfeiler der deutschen und der EU-weiten Strategie zur Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels. Er ist ein Teil der Lösung, um die Kohlendioxid-Emissionen in vielen Industriezweigen zu reduzieren, unter anderem in der Chemie- und Raffineriebranche", sagte Jens Waldeck, President Region Europe West bei Linde.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Linde