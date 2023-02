Spannende Wachstumsaktien aus den USA

Wir haben uns in den vergangenen Tagen genau umgesehen und für Dich interessante US-amerikanische Unternehmen ausfindig gemacht. Und damit es nicht langweilig wird, haben wir uns auf die wirklich kleinen Perlen konzentriert, also Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 2 Mrd. US-Dollar.

In der folgenden Liste findest Du nun also 3 knackige Nebenwerte, die ihre besten Jahre vielleicht noch vor sich haben. Unsere Kriterien: hohe Bruttomarge, hohes Umsatzwachstum und niedriger Verschuldungsgrad. Los geht’s!

Bruttomarge: 29,17 %

Umsatzwachstum: +47,66 %

Verschuldungsgrad: 0,38

Kursentwicklung letzte 12 Monate: +55,46 %

Bruttomarge: 46,68 %

Umsatzwachstum: +78,63 %

Verschuldungsgrad: 0,10

Kursentwicklung letzte 12 Monate: -50,78 %

Bruttomarge: 41,48 %

Umsatzwachstum: +44,15 %

Verschuldungsgrad: 0,78

Kursentwicklung letzte 12 Monate: -60,42 %

Disclaimer

Unsere Texte und Analysen werden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Finanzen.net Zero übernimmt jedoch keinerlei Haftung, insbesondere für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der abgedruckten Informationen. Finanzen.net Zero erstellt alle Texte ausschließlich zu Informationszwecken. Die in diesem Newsletter veröffentlichten Texte, Daten und sonstigen Angaben, stellen weder ein Angebot, eine Bewerbung eines Angebots, eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Finanzinstruments, noch eine Empfehlung oder Anlageberatung dar. Eine Anlageentscheidung sollte keinesfalls ausschließlich auf diese Informationen gestützt sein. Geldanlagen in Finanzinstrumente sollten immer unter langfristigen Gesichtspunkten getätigt werden, da sie generell Kursschwankungen unterworfen sind, die niemand mit verlässlicher Sicherheit voraussagen kann. Anleger sollten immer daran denken, dass die eventuellen Erträge sowohl sinken als auch steigen können, und dass Anleger möglicherweise nicht den vollen angelegten Betrag zurückbekommen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Bildquellen: Ioana Davies (Drutu) / Shutterstock.com