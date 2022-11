Nach Twitter-Übernahme: Verbraucherschutzbehörde soll Vorgänge bei Twitter prüfen - Regierung besorgt

Aktien in diesem Artikel Tesla 178,64 EUR

Der Kurznachrichtendienst gehe ohne Rücksicht auf die Nutzer vor, hieß es am Donnerstag in dem Schreiben der Demokraten an die FTC-Vorsitzende Lina Khan. "In den vergangenen Wochen hat der neue Twitter-Chef Elon Musk alarmierende Schritte unternommen, die die Integrität und Sicherheit der Plattform untergraben haben", schrieben sie weiter. Die FTC soll zudem prüfen, ob der Tesla -Chef mit seinem Vorgehen eine im Mai geschlossene Vereinbarung mit der Behörde verletzt habe. Dabei ging es unter anderem um den Datenschutz. Weder Twitter noch die FTC nahmen zunächst zu dem Brief Stellung. In den zwei Wochen seit der Übernahme des Dienstes hat Musk tiefgreifende Veränderungen eingeleitet und Massenentlassungen angeordnet.

Regierung beobachtet Situation bei Twitter mit "wachsender Sorge"

Die Bundesregierung beobachtet laut dem Regierungssprecher die jüngsten Entwicklungen beim Kurznachrichtendienst Twitter mit "wachsender Sorge". In den vergangenen Tagen hat es nach der Übernahme des Internetdiensts durch den neuen Chef Elon Musk und wegen des geplanten Umbaus des Unternehmens viel Unruhe und Kündigungen gegeben. Aufgrund von Bedenken über die weitere Entwicklung von Twitter haben mehrere große Konzerne inzwischen ihre Werbung in dem Netzwerk ausgesetzt.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte auf Anfrage, dass die Regierung die dortige Situation mit großer Aufmerksamkeit verfolge - "und ich kann auch sagen mit wachsender Sorge". Bislang hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Twitter-Account anders als der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber, nicht gelöscht.

"Wir haben da noch keine Entscheidung getroffen. Wir beobachten das genau. Das kann ein Schritt sein, das muss aber auch nicht die Entscheidung am Ende sein. Wir müssen jetzt die sehr dynamische Entwicklung auf dieser Plattform beobachten und dann unserer Schlüsse ziehen", sagte Hebestreit auf der Regierungspressekonferenz auf Anfrage.

Washington / BERLIN (Reuters / Dow Jones Newswires)

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com, Steven Ferdman/Getty Images