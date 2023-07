GRENKE-Aktie im Aufwind: GRENKE wird profitabler - Neugeschäft gesteigert

"Ausgezeichnetes Resultat"

Der Leasingspezialist GRENKE hat sein Neugeschäft im zweiten Quartal weiter gesteigert und ist dabei auch profitabler geworden.

Das Leasingneugeschäft zog im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent auf 650,3 Millionen Euro an, wie das im SDAX notierte Unternehmen GRENKE am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Die operative Marge des sogenannten Deckungsbeitrags 2 stieg dabei um einen Prozentpunkt auf 16,9 Prozent. Die Marge hatte zwischenzeitlich wegen des Zinsanstiegs im Markt spürbar geschwächelt, weil GRENKE die höheren Zinsen nur zeitverzögert an die Kunden weitergeben kann.

Unternehmenschef Sebastian Hirsch sprach von einem nach wie vor herausfordernden Umfeld, vor allem aufgrund volatiler Zinsentwicklung und wachsender Rezessionssorgen. Angesichts dessen seien die Zahlen ein "ausgezeichnetes Resultat". Die Nachfrage sei stabil, das Leasing von E-Bikes weiter im Aufwärtstrend. Der Konzern legt seinen detaillierten Zwischenbericht am 10. August vor.

Im XETRA-Handel gewinnt die GRENKE-Aktie zeitweise 2,79 Prozent auf 27,75 Euro hinzu.

