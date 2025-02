"Der letzte Schritt"

Henkel schließt seinen Portfolio-Umbau im Bereich Consumer Brands mit einem Verkauf in Amerika ab.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, verkauft er sein Geschäft mit Handelsmarken in Nordamerika an ein Tochterunternehmen von First Quality Enterprises in New York. Das Handelsmarken-Geschäft mit einem Jahresumsatz von 500 Millionen Euro beinhaltet Produkte wie Waschmittel, Weichspüler und Geschirrspülmittel. Weitere finanzielle Details nannte Henkel nicht.

"Der Verkauf unseres Geschäfts mit Handelsmarken in Nordamerika ist der letzte Schritt unserer Portfolio-Optimierung, die wir 2022 angekündigt hatten", sagte Vorstandschef Carsten Knobel laut Mitteilung. Der Konzern hat nun seit Anfang 2022 Marken und Aktivitäten mit einem Gesamtumsatz von etwas mehr als 1 Milliarde Euro verkauft oder eingestellt.

Die Henkel-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,82 Prozent im Plus bei 74,00 Euro.

DOW JONES