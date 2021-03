DAX fällt nach neuem Allzeithoch wieder zurück

Der DAX gewann bereits zum Handelsstart bis auf 14.809,80 Punkte hinzu und übersprang damit sein Allzeithoch vom 18. März. Im weiteren Verlauf stieg der deutsche Leitindex noch weiter. Der Höchstkurs liegt nun bei 14.834,90 Zählern. Im weiteren Verlauf kommt der DAX jedoch wieder zurück und verbucht aktuell einen kleinen Aufschlag von 0,16 Prozent auf 14.772,86 Zähler.

"Der DAX beweist erneut eine erstaunliche Stabilität gegenüber negativen Nachrichten", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. Der Aktienmarkt werde auch weiter durch das Tempo der Impfkampagne in den USA beflügelt: Das Versprechen von US-Präsident Joe Biden einer noch schnelleren Impfung der Bevölkerung sei genau das, was die Investoren hören wollten, die jetzt in Value-Aktien investiert haben, fuhr Stanzl fort.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag