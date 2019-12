Amazon sichert sich Exklusivvertrag mit Hollywood-Größe

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.600,20 EUR

1,01% Charts

News

Analysen

• Amazon sichert sich einen Top-Schauspieler für Filmprojekte• Orlando Bloom als neuer Mitwirkender bei Serien- und Filmproduktionen

Die Filmindustrie wird für viele Konzerne zunehmend interessant. Damit die Film- und Serienproduktionen aber gelingen, braucht es professionelle Mitarbeiter und Schauspieler. Und einen solchen hat sich Amazon im Rahmen seines jüngsten Vertragsabschlusses gesichert: Orlando Bloom.

Neuer Kooperationspartner für Amazon Studios

Bloom ist vor allem durch seine Rollen in den Filmen "Herr der Ringe" und "Fluch der Karibik" bekannt und stand für Amazon in der Serie "Carnival Row" beriets vor der Kamera. Nun aber soll er auch bei künftigen Produktionen mitwirken. "Orlando ist ein fantastisches, kreatives Talent und ein Kooperationspartner für alle in den Studios", wie Amazon Studios-Chefin Jennifer Salke erklärte. Der 42-Jährige werde bei künftigen Projekten für Amazon Prime Video beteiligt sein.

Auch Bloom zeigt sich erfreut über die neue Vereinbarung: "Ich habe die Zusammenarbeit mit Jen Salke und dem Team von Amazon sehr genossen", so der Hollywood-Star. Er freue sich, diese Beziehung mit diesem neuen und aufregenden Produktionsvertrag auszubauen, wie Quotenmeter berichtet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com