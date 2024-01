3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 3M. Der 3M-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,0 Prozent auf 93,20 USD.

Um 22:15 Uhr ging es für die 3M-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 93,20 USD. Die Abwärtsbewegung der 3M-Aktie ging bis auf 93,20 USD. Bei 96,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 11.214 3M-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 29,12 Prozent Luft nach oben. Bei 85,40 USD fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,36 Prozent würde die 3M-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

3M veröffentlichte am 23.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.693,00 USD – eine Minderung von 5,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.100,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte 3M am 23.04.2024 präsentieren. Am 28.01.2025 wird 3M schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 9,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

