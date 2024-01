3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von 3M gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das 3M-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 86,25 EUR.

Die 3M-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 86,25 EUR. Bei 86,28 EUR erreichte die 3M-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 85,89 EUR. Zuletzt wechselten 17.677 3M-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 28,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2023 auf bis zu 80,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,20 Prozent.

3M gewährte am 23.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 3M in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8.100,00 USD in den Büchern gestanden.

3M dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der 3M-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 28.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 9,63 USD je 3M-Aktie.



