Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quartal 2025 in zahlreiche Werte. Ein Blick ins Portfolio. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus UBS-Analyst nimmt Neubewertung zu Palantir vor. BestBuy übertrifft Gewinnprognosen trotz Umsatzschwäche. Bayer, BASF & Co. von Öl- und Gaspreissorgen belastet. PayPay-Aktie wagt den Sprung an die NASDAQ. Talabat-Debakel drückt Delivery Hero abermals ins Minus. Siemens Energy ersetzt Diageo im Stoxx Europe 50. DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen ab.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung