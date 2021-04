4Front Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

4Front Ventures hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.04.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2020 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,86 Prozent auf 25,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,090 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 88,10 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte 4Front Ventures 63,50 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,030 USD und einen Umsatz von 66,55 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.net