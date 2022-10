TAKKT-Aktie zieht an: TAKKT kündigt Aktienrückkaufprogramm an

Vor dem Hintergrund der aktuellen Bewertung, der hohen Eigenkapitalquote und der Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells hat der Vorstand der TAKKT AG den Rückkauf von bis zu drei Prozent des derzeitigen Grundkapitals beschlossen.

Dazu will TAKKT über die Börse bis zu 1.968.309 Aktien für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 25 Millionen Euro erwerben. Das Rückkaufprogramm startet am 6. Oktober 2022 und endet spätestens am 30. Juni 2023. An der bestehenden Dividendenpolitik hält TAKKT unverändert fest.

Die TAKKT-Aktie zieht am Mittwoch auf XETRA zeitweise um 2,07 Prozent auf 9,84 Euro an.

Redaktion finanzen.net/EQS-Ad-hoc

Bildquellen: TAKKT AG