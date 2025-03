Ab April

Der Softwareanbieter GFT Technologies will für bis zu 15 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen.

Dies entspreche einem Anteil am Grundkapital von bis zu 2,48 Prozent, teilte das Unternehmen am frühen Donnerstagabend mit. Grundlage sei die von der Hauptversammlung am 24. Juni 2020 erteilte Ermächtigung zum Erwerb von bis zu 10 Prozent der eigenen Aktien. Die Einladung zur Hauptversammlung am 5. Juni 2025 werde einen Beschlussvorschlag zur Erneuerung der Ermächtigung zum Aktienrückkauf beinhalten.

Wer­bung Wer­bung

Beginnen soll der Aktienrückkauf im kommenden Monat. Vorbehaltlich des Erneuerungsbeschlusses durch die Hauptversammlung werde er spätestens am 14. Oktober 2025 enden.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an. Die GFT SE-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um drei Prozent zu.

STUTTGART (dpa-AFX)