Abgeordnete dürfen bei Dienstreisen öfter Business-Class fliegen

04.12.25 12:41 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagsabgeordnete können auf Dienstreisen mit kürzeren Flugzeiten wieder in der Business-Class fliegen. Die 630 Abgeordneten dürfen ab Flugzeiten von zwei Stunden in der teureren Flugkategorie reisen. Das haben Präsidium, Ältestenrat und die Parlamentarischen Geschäftsführungen der Fraktionen beschlossen, wie ein Sprecher des Bundestags bestätigte. Zuvor hatte die "Bild" über den Beschluss vom 11. September berichtet. Bei Flügen unter zwei Stunden müssen die Parlamentarier aber weiterhin in der "Holzklasse" fliegen.

Als Sparmaßnahme war im April 2024 beschlossen worden, dass für Flüge unter vier Stunden Tickets in der Economy-Class gebucht werden müssen. "Infolge der Evaluation, der in der vergangenen Wahlperiode testweise eingeführten Regelung zu Flügen, hat sich gezeigt, dass die größte Ersparnis bei Flügen mit einer Dauer von bis zu zwei Stunden erzielt wird", sagte der Sprecher des Bundestags zur Rücknahme der Regelung. Diese machten 73 Prozent der Flüge aus und stellen andererseits auch rund 73 Prozent der eingesparten Finanzmittel dar.

Der Sprecher sagte weiter: "Bei Flügen zwischen zwei und vier Stunden konnte dementsprechend nur eine deutlich geringere Ersparnis erzielt werden, die im Verhältnis zur Einschränkung bei der Arbeitsfähigkeit abgewogen wurde. Zu beachten ist dabei, dass bei solchen längeren Flügen ins Ausland oft auch Dokumente mit Vertraulichkeitsgrad studiert werden."/vrb/DP/stk