GNW-News: Jahreskonferenz "Die wahre Geschichte der Inneren Mongolei" 2025 findet in Hohhot statt

HOHHOT, China, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. November 2025 fand in

Hohhot die Jahreskonferenz?True Story of Inner Mongolia" (?Die wahre Geschichte

der Inneren Mongolei") 2025 statt, auf der Experten, Wissenschaftler,

Medienvertreter und Vertreter verschiedener Branchen zusammenkamen, um neue,

spannende Wege zu finden, um die wahre Geschichte der Inneren Mongolei mit der

Welt zu teilen.

Die Innere Mongolei ist wegen ihrer herrlichen Landschaften und reichhaltigen

natürlichen Ressourcen bekannt. Die Region besitzt ausgeprägte industrielle

Kapazitäten und setzt ihre dynamische Öffnungspolitik fort, unterstützt durch

eine ausgeprägte kulturelle Tradition. Diese einzigartige Mischung festigt den

Ruf der Region und sorgt für wachsende Anerkennung im In- und Ausland. Durch

multidimensionale Öffentlichkeitsarbeit entwickelt sich das Bild der Region in

der internationalen Öffentlichkeit weg von den klassischen Vorstellungen von

?Grasland und Weidevieh" hin zu einem lebendigeren, facettenreicheren Porträt

einer Region, die sich der Zukunft zuwendet.

Auf der Konferenz untersuchten Meinungsführer die Kommunikationsstrategien und

das Wachstumspotenzial der Inneren Mongolei aus verschiedenen Blickwinkeln. Die

Veröffentlichung des Buches?What Makes Inner Mongolia Unique" (Was die Innere

Mongolei einzigartig macht) sowie eine Reihe regionaler?Kommunikationskarten"

boten neue Instrumente zur Stärkung der Marke der Region. Zwölf Städte und

wichtige Unternehmen hielten Präsentationen, in denen sie die

Entwicklungsdynamik und das Kommunikationspotenzial der Inneren Mongolei

vorstellten.

Angesichts der immer wichtigeren Rolle der neuen Medien für die globale

Öffentlichkeitsarbeit stand die Aktivität?Die Innere Mongolei aus der Sicht von

Influencern" im Mittelpunkt der Konferenz. Sechs Content-Ersteller mit insgesamt

über 20 Millionen Followern besuchten mehrere Städte in der Region und hielten

deren Entwicklungsdynamik und Charme mit den Augen der neuen Medien fest. Der

Haupt-Hashtag der Aktion, #True Story of Inner Mongolia, wurde online über 100

Millionen Mal aufgerufen.

Von?Kornkammer und Fleischdepot" zu?Hauptstadt der Milchwirtschaft und

Kaschmirproduktion", von weiten Graslandschaften zu Wintersportdestinationen,

von Kohlechemie zu sauberer Energie und von Green Computing zu technologischer

Innovation... Wie kann die Innere Mongolei ihre facettenreiche Identität der

Welt am besten präsentieren?

?Wir brauchen integrierte Kommunikation, hochwertige Inhalte und emotionale

Resonanz, damit die Erfolgsgeschichte der Inneren Mongolei weit verbreitet

wird", betonte ein Redner. Ein weiterer Redner fügte hinzu:?Durch den Aufbau

auf unverwechselbaren lokalen IPs, publikumsorientiertem Denken,

technologiegestützter Öffentlichkeitsarbeit und öffentlicher Beteiligung können

wir Entwicklungserfolge in nachvollziehbare Geschichten verwandeln und so den

Fortschritt der Inneren Mongolei sichtbar, greifbar und bedeutungsvoll

machen." Die Konferenz fungierte als kollektiver Think Tank und trug dazu bei,

die Entwicklung der Inneren Mongolei in ein überzeugendes erzählerisches Konzept

zu übersetzen, das ihren kulturellen Reichtum, ihre ökologische Schönheit und

ihre innovative Entwicklung umfassend hervorhebt. Durch diese Bemühungen lernen

immer mehr Menschen die Innere Mongolei kennen, schätzen und wirklich verstehen,

da sie die unbegrenzten Möglichkeiten der nördlichen Grenze Chinas auf immer

vielfältigere und dynamischere Weise offenbart.

Quelle: The Organizing Committee of the 2025 True Story of Inner Mongolia Annual

Conference

Kontaktperson: Hr. Hao, Tel: 86-10-63074558