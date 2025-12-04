GNW-News: Jahreskonferenz "Die wahre Geschichte der Inneren Mongolei" 2025 findet in Hohhot statt
^HOHHOT, China, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. November 2025 fand in
Hohhot die Jahreskonferenz?True Story of Inner Mongolia" (?Die wahre Geschichte
der Inneren Mongolei") 2025 statt, auf der Experten, Wissenschaftler,
Medienvertreter und Vertreter verschiedener Branchen zusammenkamen, um neue,
spannende Wege zu finden, um die wahre Geschichte der Inneren Mongolei mit der
Welt zu teilen.
Die Innere Mongolei ist wegen ihrer herrlichen Landschaften und reichhaltigen
natürlichen Ressourcen bekannt. Die Region besitzt ausgeprägte industrielle
Kapazitäten und setzt ihre dynamische Öffnungspolitik fort, unterstützt durch
eine ausgeprägte kulturelle Tradition. Diese einzigartige Mischung festigt den
Ruf der Region und sorgt für wachsende Anerkennung im In- und Ausland. Durch
multidimensionale Öffentlichkeitsarbeit entwickelt sich das Bild der Region in
der internationalen Öffentlichkeit weg von den klassischen Vorstellungen von
?Grasland und Weidevieh" hin zu einem lebendigeren, facettenreicheren Porträt
einer Region, die sich der Zukunft zuwendet.
Auf der Konferenz untersuchten Meinungsführer die Kommunikationsstrategien und
das Wachstumspotenzial der Inneren Mongolei aus verschiedenen Blickwinkeln. Die
Veröffentlichung des Buches?What Makes Inner Mongolia Unique" (Was die Innere
Mongolei einzigartig macht) sowie eine Reihe regionaler?Kommunikationskarten"
boten neue Instrumente zur Stärkung der Marke der Region. Zwölf Städte und
wichtige Unternehmen hielten Präsentationen, in denen sie die
Entwicklungsdynamik und das Kommunikationspotenzial der Inneren Mongolei
vorstellten.
Angesichts der immer wichtigeren Rolle der neuen Medien für die globale
Öffentlichkeitsarbeit stand die Aktivität?Die Innere Mongolei aus der Sicht von
Influencern" im Mittelpunkt der Konferenz. Sechs Content-Ersteller mit insgesamt
über 20 Millionen Followern besuchten mehrere Städte in der Region und hielten
deren Entwicklungsdynamik und Charme mit den Augen der neuen Medien fest. Der
Haupt-Hashtag der Aktion, #True Story of Inner Mongolia, wurde online über 100
Millionen Mal aufgerufen.
Von?Kornkammer und Fleischdepot" zu?Hauptstadt der Milchwirtschaft und
Kaschmirproduktion", von weiten Graslandschaften zu Wintersportdestinationen,
von Kohlechemie zu sauberer Energie und von Green Computing zu technologischer
Innovation... Wie kann die Innere Mongolei ihre facettenreiche Identität der
Welt am besten präsentieren?
?Wir brauchen integrierte Kommunikation, hochwertige Inhalte und emotionale
Resonanz, damit die Erfolgsgeschichte der Inneren Mongolei weit verbreitet
wird", betonte ein Redner. Ein weiterer Redner fügte hinzu:?Durch den Aufbau
auf unverwechselbaren lokalen IPs, publikumsorientiertem Denken,
technologiegestützter Öffentlichkeitsarbeit und öffentlicher Beteiligung können
wir Entwicklungserfolge in nachvollziehbare Geschichten verwandeln und so den
Fortschritt der Inneren Mongolei sichtbar, greifbar und bedeutungsvoll
machen." Die Konferenz fungierte als kollektiver Think Tank und trug dazu bei,
die Entwicklung der Inneren Mongolei in ein überzeugendes erzählerisches Konzept
zu übersetzen, das ihren kulturellen Reichtum, ihre ökologische Schönheit und
ihre innovative Entwicklung umfassend hervorhebt. Durch diese Bemühungen lernen
immer mehr Menschen die Innere Mongolei kennen, schätzen und wirklich verstehen,
da sie die unbegrenzten Möglichkeiten der nördlichen Grenze Chinas auf immer
vielfältigere und dynamischere Weise offenbart.
