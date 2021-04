Aareal-Bank-Aktie schwächer: Aufsichtsrat weist Rücktrittsforderung erneut zurück

Das Ansinnen entbehre jeglicher Grundlage, hieß es in einer am Mittwochabend verbreiteten formalen Stellungnahme des Gremiums. Dieses hatte sich bereits in der vergangenen Woche ablehnend geäußert.

Der Aufsichtsrat habe nach wie vor keine Zweifel an den umfassenden persönlichen und fachlichen Kompetenzen sowie der Integrität dieser Mitglieder des Aufsichtsrats, hieß es weiter. Für die vorgeschlagene Nachwahl von drei Personen in den Aufsichtsrat bestehe aus Sicht des Aufsichtsrates ebenfalls kein Anlass. Die Amtszeiten der zum Teil erst in der letzten Hauptversammlung 2020 mit überwältigender MehrheitA gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats dauere an, das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats sei in seiner bisherigen Zusammensetzung ausgewogen. Eine Abwahl zu fordern und damit die Zusammensetzung des Aufsichtsrates zu ändern, entbehrt daher jeder Grundlage.

Der Aufsichtsrat weise auch den Vorwurf, es fehle der Aareal Bank Gruppe an einer nachhaltigen Strategie, zurück. Die rechtliche Prüfung der Zulässigkeit des Ansinnens dauere aufgrund von Widersprüchen der gegebenen Informationen mit früheren Stimmrechtsmitteilungen noch an.

Aktuell fälltt die Aareal-Bank-Aktie im XETRA-Geschäft um 1,24 Prozent auf 23,82 Euro.

/he

Bildquellen: Aareal Bank